Bolsonaro repreende o filho, que não votou nele: “Não vou te visitar na Papuda!”

Lula Marques

Troca de mensagem entre os deputados Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, flagrada pelo fotógrafo Lula Marques, da Agência PT, no plenário da Câmara, no dia da eleição para a presidência da Casa, mostra que o candidato a presidente não teve nem o voto do filho. Mais do que isso, Bolsonaro repreende o filho pela sua viagem: “Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda”.

O deputado começa reclamando da ausência do filho na eleição. “Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável!”.

Bolsonaro demonstra, em seguida, estar preocupado também com a viagem de Eduardo: “Se a imprensa te descobrir aí, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente!”.

Eduardo responde ao seu pai: “Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá”. O deputado havia feito uma comparação com o outro filho, Pedro.

O gabinete de Jair Bolsonaro afirma que “houve invasão da privacidade do deputado” e acrescenta que o mesmo está tomando providências contra o jornalista. (Do Congresso em Foco)