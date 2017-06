Blairo Maggi vai à China discutir tecnologia agrícola com ministros dos Brics

Da Agência Brasil

Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, viajou neste fim de semana para a China, onde participará da 7ª Reunião dos Ministros da Agricultura dos Brics, que acontecerá em Nanquim.

Blairo lidera a missão brasileira do Ministério da Agricultura que, durante o evento, vai debater a inovação tecnológica para o fortalecimento da agricultura e a cooperação no setor do agronegócio entre os países do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A delegação brasileira retornará na terça-feira (20).

Além da participação na reunião dos Brics, o ministro Blairo Maggi vai se reunir no dia 19 com o secretário para Alimentação e Saúde de Hong Kong, Ko Wing-man.

Depois desse compromisso, o ministro se encontrará com outras autoridades chinesas, dirigentes da maior estatal de processamento de alimentos do país asiático e importadores de soja, entre outros compromissos.