Biel não comparece e Justiça remarca audiência de injúria contra jornalista

O cantor de funk MC Biel não compareceu à audiência marcada nesta quarta-feira (31) no Fórum Barra Funda sobre um caso em que ele é acusado de injúria pela ex-jornalista do iG Giulia Pereira, de 21 anos. A jovem fez boletim de ocorrência de assédio contra cantor após uma entrevista realizada em junho.

Segundo a advogada de Giulia, o juiz do juizado especial criminal remarcou a audiência para 10 de outubro, em que fará três audiências juntas: a audiência preliminar, a de instrução e a de julgamento. Foi expedida uma nova carta precatória para notificar Biel da sessão, na qual deve comparecer.

Segundo a advogada da jornalista, Ana Paula Cortez, a carta precatória que intimou Biel não foi cumprida porque o oficial de Justiça, ao chegar na casa de Biel, no interior de São Paulo nesta semana, encontrou apenas o pai dele, que disse que Biel não estava em casa e estava fazendo shows.

“Os advogados dele alegaram que não conseguem falar com ele. O juiz não gostou nada disso. Então ele não fala com os pais, não fala com os advogados e nem lê jornal, porque todo mundo sabia que a audiência estava marcada, menos ele”, afirmou a advogada.

Ao G1, o empresário do MC havia adiantado que ele não compareceria e que está cumprindo uma agenda em Fortaleza (Ceará).

“O juiz pediu que, agora, o oficial de Justiça, quando for fazer a noticificação, aponte se perceber que é o caso de ele estar tentando se ocultar da Justiça”, disse a advogada.

Ana Paula Cortez salientou que Giulia está tranquila. “Ela acredia que está nas mãos da Justiça, mesmo que leve anos”, afirmou.

O documento que encerrou a decisão da audiência cita os advogados de Biel presentes como Joao Paulo Zeraik da Costa e Marco Aurelio Rebello Ortiz. Nenhum dos dois falou com a imprensa no Fórum. O G1 tentou contato com os advogados via assessoria de imprensa e pela produtora de Biel, e não conseguiu.

A jornalista Giulia saiu do Fórum Barra Funda sem falar com a imprensa.

Giulia fez um boletim de ocorrência contra Biel por assédio na delegacia da mulher, mas a legislação brasileira entende que assédio ocorre apenas quando há situação de hierarquia, por isso os advogados da jornalista representaram contra Biel por injúria. O inquérito por assédio ainda está em andamento.