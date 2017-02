Bebeto pede melhorias ao Governo do Estado

João Pires

Mesmo antes do início das sessões ordinárias na Câmara Municipal de Dourados, o vereador Bebeto (PR) tem intensificado pedidos de melhorias nos distritos e na área urbana, através de ofícios e solicitações à administração municipal e ao governo estadual.

Recentemente, durante a passagem da vice-governadora Rose Modesto (PSDB), enquanto governadora em exercício devido ao período de férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o vereador entregou pessoalmente documento solicitando diversos serviços, entre eles, o recapeamento da MS-470, que corresponde o trajeto partindo da BR-163, com início no distrito de Cruzaltina, passando pela Vila Formosa até Macaúba e a revitalização da malha asfáltica do Distrito Industrial de Dourados.

Também encaminhou pedido para que se restabeleça a parceria entre o município e o Estado visando a reativação imediata dos atendimentos no Hospital Reginal de Cirurgias (antigo São Luiz) e mais celeridade no recapeamento das principais vias de Dourados e na liberação de recursos para a implantação da Ceasa (Central de Alimentos).

Bebeto ainda encaminhou ofício a governadora em exercício, solicitando a construção de uma segunda escola estadual em Vila Vargas, sendo que a unidade já existente já está considerada ultrapassada, diferentemente dos polos educacionais entregues atualmente pelo Governo do Estado.

Os documentos foram entregues no dia 20 de janeiro, durante a visita da vice-governadora Rose Modesto, ao pastor presidente Nilson Costa, da Assembleia de Deus em Dourados. O encontro aconteceu no escritório da igreja sede. Também acompanharam, a prefeita Délia Razuk (PR) e o vereador Braz Melo (PSC), além de outros líderes da igreja.

DISTRITOS

Ainda durante o período de recesso parlamentar, o vereador Bebeto acompanhou o assessor especial Mané Dourado, da Secretaria Municipal de Governo, em visitas aos funcionários da Unidade de Saúde do distrito de Vila Vargas e do CRASS (Centro de Referência de Assistência Social). Também esteve em Macaúba e Vila Formosa, onde conversou com os responsáveis pelas UBSs (Unidade Básica de Saúde) dos respectivos distritos, onde serão encaminhadas nos próximos dias, todas as solicitações dos referidos setores à prefeita Délia.