Batayporã Provas do processo seletivo da Saúde acontecem no domingo

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Batayporã, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na quarta-feira (15) o local das provas do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

A prova objetiva será aplicada no próximo domingo, dia 19, na Escola Estadual Jan Antonin Bata, a partir das 8h, horário local.

A Secretaria de Saúde informou que mais de 250 pessoas se inscreveram para participar do processo. Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas foram publicados no Diário Oficial do Município e também na página da Prefeitura, www.bataypora.ms.gov.br.

Composta por 40 questões de múltipla escolha, a prova será de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com o edital, serão selecionados aqueles que obtiverem 60% de acertos na prova de conhecimentos específicos. Em caráter somatório, os candidatos poderão apresentar certificados de cursos na área.

A titular da pasta, Marcela Leite, lembra que os postulantes às vagas devem estar no local da prova com, no mínimo, meia hora de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação com foto. O portão será fechado pontualmente às 8h.