Batayporã poderá ter unidade do Corpo de Bombeiros

Assessoria de Comunicação

PMD

O município de Batayporã poderá ter uma Seção Comunitária de Bombeiro Militar. Foi o que atestou o prefeito Jorge Takahashi. Desde que assumiu a administração municipal, o Gestor tem traçado alguns objetivos para a efetivação da unidade.

Durante visita do comandante do 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar Independente, Capitão Wellington Rodrigo de Lima Bento, e do Cabo Gilberto Batista dos Santos, nesta sexta-feira (24), o Prefeito ratificou o interesse em realizar parcerias necessárias para que, futuramente, seja ativada uma seção de Bombeiros no município.

“Ter uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar representa uma valorização à cidade e, muito mais que isso, elevaria o nível de segurança para a comunidade”, enfatizou Takahashi.

Na ocasião, o Comandante ressaltou a importância de uma unidade operacional em Batayporã para um atendimento de excelência e qualidade a toda a população. “A implantação de uma Seção Comunitária diminuiria o tempo-resposta para os atendimentos às ocorrências de incêndio, acidentes de trânsito, salvamentos, dentre outros, possibilitando, também, uma melhor ação de fiscalização junto as empresas locais”, explicou.

Segundo o Prefeito, em visita ao Comando Geral do CB no último mês, o subcomandante, Coronel Joilson Alves do Amaral, apresentou um projeto em que o Estado tem o interesse de implantar uma Seção Comunitária em Batayporã em parceria com o Município. O documento está em análise do Executivo Municipal, já que teria que cumprir com algumas exigências para o funcionamento.