Bataguassu teve 100% de aproveitamento com o Workshop de Oratória do dia 11

DIVULGAÇÃO

Foi realizado no último sábado mais uma turma do Workshop de Oratória e Comunicação com o speaker training Adriano Palopoli, no município de Bataguassu, com seis horas/aula.

Durante o workshop, são oferecidas todas as ferramentas necessárias para realizar um bom discurso em público, utilizando as técnicas de mentoring, que é uma pessoa com mais experiência auxiliando aos participantes, e também técnicas da Programação Neurolinguística, coach, além da vasta experiência com discursos do speaker training Adriano Palopoli, que foi vereador por três mandatos consecutivos na Câmara de Nova Andradina.

“A cada nova turma ficamos satisfeitos em fazer parte deste processo de auxiliar os nossos participantes a superarem o medo e conseguirem se expressar em público. E mais uma vez, todos conseguiram superar esse medo e fazer um discurso, fatores que nos motivam e inspiram nosso trabalho”, analisa Palopoli.

O radialista Anderson da Silva, que pela primeira vez participou de uma capacitação na área de oratória, afirmou que foi muito positiva a sua experiência, momento em que pode receber conhecimentos importantes para melhorar o seu desempenho cada vez mais. “No estúdio, vivo outra realidade, e acredito que é preciso receber estes ensinamentos para eliminar o medo que temos de falar em público. Para mim foi muito bom, e pretendo participar de outros cursos assim que possível. Voltei muito otimista após o workshop”, afirma.

Já a manicure Andréia Rocha Pereira, que faz parte da Igreja Metodista e utiliza a oratória e a comunicação como importante ferramenta no seu trabalho, informou que o workshop a ajudou a romper o medo de falar em público, que vinha sendo uma grande barreira para ela. “Já estou começando a praticar, sempre quando vou falar me recordo de tudo o que o Adriano nos falou. Foi um curso muito bom, fiquei muito satisfeita com tudo o que foi abordado”, finaliza.

O Worskshop de Oratória e Comunicação tem como público-alvo quaisquer profissionais ou pessoas que utilizem a comunicação e a oratória como ferramentas para o bom desempenho profissional, já que, de acordo com pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, e publicada pelo jornal “Sunday Times”, o medo de falar em público é o maior medo do homem, superando até mesmo o medo da morte.