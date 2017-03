Barrios tem contrato publicado no BID e está livre para jogar Gre-Nal

Do UOL, em Porto Alegre

Félix Zucco / Agência RBS

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou no início da tarde desta quinta-feira (02) a rescisão de contrato de Lucas Barrios com o Palmeiras. Mais tarde, o fez com o contrato do jogador junto ao Grêmio. Desta forma, o paraguaio está livre para jogar o clássico Gre-Nal de sábado.

Dependerá do técnico Renato Gaúcho a utilização de Barrios. Com contrato de um ano publicado no BID, o jogador aguarda apenas a definição técnica e está empolgado com a possibilidade de jogar.

O paraguaio assinou por um ano e já treina desde a última terça-feira com os novos companheiros. Em sua apresentação disse que espera estrear o quanto antes e que ‘seria lindo’ jogar uma partida como o duelo com o Internacional.

A direção do Grêmio sofreu o empecilho do feriado de Carnaval, mas agilizou rapidamente a documentação necessária para contar com o gringo. Principal contratação na temporada azul, branca e preta, ele foi recepcionado por mais de mil pessoas no aeroporto Salgado Filho.

Grêmio e Internacional jogam no sábado às 18h30 (de Brasília), na Arena. A definição sobre a participação do atacante na partida será guardada até momentos antes do confronto, como um dos tradicionais mistérios de Gre-Nal.