Barcelona vai oferecer contrato vitalício a Lionel Messi

R7

O Barcelona vai oferecer um contrato de longa duração para a estrela argentina Lionel Messi, disse o diretor-executivo do clube espanhol, Óscar Grau, neste sábado (21).

Messi, 30 anos, concordou com um contrato por quatro temporadas com o Barcelona. Falando em uma reunião anual do clube catalão, Grau disse que o atacante argentino receberia um acordo semelhante ao assinado neste mês pelo meio espanhol Andrés Iniesta.

“Messi assinou mais quatro anos em junho, mas o clube irá oferecer-lhe um contrato de longo prazo”, disse Grau aos membros do Barça.

“A vontade é que Leo… fique para a vida porque ele é um ícone e, depois do jogador, queremos que ele permaneça ligado ao clube”, acrescentou