Bandidos furtam carro, tentam roubar pedestre mas batem veículo e fogem

Viviane Oliveira/Campo Grande News

Dois homens armados com uma faca que estavam em um carro roubado, fugiram a pé após abordarem um pedestre ao tentar roubar o celular dele. A vítima saiu correndo e os bandidos bateram o veículo e fugiram. O caso aconteceu às 22h30 de ontem (21) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 54 anos procurou a Polícia Civil relatando que deixou o carro, um VW Gol estacionado em frente de casa, na rua Pirassununga e quando saiu, o veículo tinha sido furtado.

Durante a madrugada, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de roubo de celular, a um homem, que aconteceu nas esquinas da rua Rio Grande com General Carneiro, no bairro.

A vítima relatou que dois homens armados com faca, que estavam em um Gol, o abordaram para roubar o celular dele. A vítima conseguiu correr e a dupla ao tentar fugir do local, bateu o carro na calçada e saiu do veículo deixando-o com as portas abertas.

As placas do veículo foram checadas e os policiais constataram a ocorrência de furto. A roda do carro ficou danificada devido a colisão com a calçada. Nenhum suspeito foi preso.

Campo Grande News

Renata Volpe Haddad