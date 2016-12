Banco de Leite do HU premiado pelo 3º ano

Divulgação

O Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte, do HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), recebeu anteontem, durante reunião da Comissão Estadual de Bancos de Leite Humano, em Campo Grande, o certificado “Excelência em Banco de Leite Humano” na categoria Ouro, pelo trabalho desempenhado entre julho de 2015 e junho de 2016.

É a terceira vez consecutiva que o BLH do HU-UFGD alcança a categoria máxima, atendendo em plenitude todos os critérios estabelecidos Centro de Referência Nacional da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano e que baseiam o credenciamento anual da Rede Global de Bancos de Leite Humano.

A nutricionista Rita de Cássia Dorácio Mendes, responsável pelo BLH do HU-UFGD, explica que o credenciamento é feito anualmente e avalia as informações de produção, capacitação de recursos humanos e parque tecnológico.

“Com muita alegria recebemos este certificado porque representa a dedicação de toda a equipe do BLH. Nos preocupamos sempre em oferecer um serviço de qualidade ao binômio mãe-filho atendido no HU-UFGD/Ebserh. Essa premiação fecha com chave de ouro o ano de 2016, ano esse em que tivemos muitas conquistas para melhorar ainda mais o atendimento para 2017”, destaca a profissional.

Integram a equipe um médico, uma nutricionista, uma farmacêutica, uma enfermeira, dois técnicos em Enfermagem e cinco auxiliares.

Números

O relatório de produção do Banco de Leite do HU-UFGD revela que, entre julho de 2015 e junho de 2016, foram realizados 4.164 atendimentos individuais, 125 atendimentos em grupo e 2.226 visitas domiciliares. Nesse período, houve 1.883 doadoras e uma coleta total de 1.572,1 litros de leite humano, que beneficiou 956 bebês.

História

O Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte é o único em Dourados e foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 2006. Foi idealizado pelo obstetra Antônio Marinho Falcão Neto, quando a administração da Maternidade e da UTI Neonatal era responsabilidade do Hospital Evangélico.