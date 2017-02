Baile do Hawai no Clube Indaiá, amanhã, é esquenta para o Carnaval

Divulgação

Está tudo pronto e restam poucos convites para o Baile do Hawai, amanhã, a partir das 22h30, no salão nobre do Clube Indaiá. A festa será animada pelo Grupo Sampri, de Campo Grande, e por vários DJs.

Os promoters sugerem como trajes fantasias ou looks inspirados em colares de flores, saias com folhas, camisas floridas, blusinhas levinhas e com estampas de flores, além dos típicos trajes havaianos.

GRUPO SAMPRI

Criado em 2002, de forma inusitada, tal qual diversos grupos e bandas que adornam o cenário da MPB, o Grupo Sampri, nasceu de uma roda de samba de fundo de quintal, em Campo Grande. Da conversa calorosa e da batucada intimista veio a ideia de formar um grupo.

A partir de 2005, Sampri segue sua trajetória com três integrantes — as irmãs Magally, Luciana e Renatinha —, que persistem desde a primeira formação, e contam com o talento de duas percussionistas para acompanhá-las.

O diferencial do Sampri é que cada uma das integrantes canta e toca um instrumento: Magally no cavaquinho, Luciana no pandeiro e Renatinha no violão.

SERVIÇO

Convites para sócios R$ 45,00 e para não sócios R$ 65,00. Bebida à parte. Informações pelo telefone (67) 3426-4777.