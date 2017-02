Autores de furto são identificados, presos e objetos recuperados devolvidos à vítima

Da PCMS

Divulgação PC MS

NAVIRAÍ (MS): Policiais Civis do 1º Distrito Policial de Naviraí, identificaram os autores de um furto qualificado, ocorrido no dia 9 de fevereiro, em uma oficina mecânica, onde uma dupla furtou um computador portátil, notebook, um scanner após terem quebrado a porta do local a pedradas. De acordo com a vítima, os objetos estariam avaliados em R$ 7 mil.

Os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima. RUDNEY CARLOS DA SILVA (31) e MIKAEL CAMILO DA SILVA foram indiciados pela prática de furto qualificado.