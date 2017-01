Autodeclaração de cotistas negros deverá ser checada pelo Governo

Reprodução Internet

Em portaria conjunta publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (27), foi criado um grupo de trabalho com objetivo de discutir os métodos e ações a serem escolhidos para checar se a autodeclaração de cotistas negros em concursos públicos é verídica. Trata-se de uma iniciativa dos ministérios do Planejamento e da Justiça e Cidadania.

Esse grupo fica responsável por dar um norte ao Ministério do Planejamento no sentido de criar instruções e normas que possam averiguar a veracidade da autodeclaração.

A primeira reunião desse grupo de trabalho deve ocorrer dentro de aproximadamente 30 dias. Os coordenadores devem convidar representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil para participar dessas reuniões. O prazo estabelecido para concluir essas atividades é de seis meses após a primeira reunião, podendo ser prorrogada uma única vez por mais três meses. Após o encerramento do prazo, devem ser apresentados relatórios com conclusões dos trabalhos do grupo, juntamente com as atas das reuniões.

Entrou em vigor no ano de 2014, a lei que reserva 20% das vagas dos concursos federais para negros, com duração de até 10 anos.

Concorrem a essas vagas aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos no momento da inscrição. Essa reserva também se refere às vagas oferecidas para prover cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e das sociedades de economia mista em controle da União.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Agência Brasil