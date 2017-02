Aulas na Rede Municipal de Naviraí começam no dia 20

O ano letivo de 2017 da Rede Municipal de Ensino em Naviraí deve ter início no dia 20 de fevereiro. O anúncio foi dado pela gerente de educação, Fátima Liuti, em entrevista ao assessor de imprensa da prefeitura de Naviraí, Betinho Corrêa.

Divulgação

Segundo a gerente, o calendário escolar define o início do ano letivo em 13 de fevereiro com a semana pedagógica para os educadores, e com os estudantes voltando às escolas no dia 20 de fevereiro, uma semana depois dos professores.

“No dia 13, iniciamos as atividades pedagógicas, onde as escolas se preparam para recepcionar os alunos. Estamos com algumas atividades já encaminhadas, estamos cuidando da frota para atendimento dos alunos, para o deslocamento e transporte dos alunos da zona rural”, explicou a gerente, enfatizando que a equipe está com muita disposição para tentar fazer um melhor trabalho com os alunos.

Fátima disse que o prefeito de Naviraí, doutor Izauri, pediu que a frota fosse toda revisada, e que há uma licitação em andamento para a aquisição de equipamentos, tacógrafos, pneus, além da restauração dos aparelhos de ar condicionado. “Tudo está caminhando em conformidade para darmos início ao ano letivo. Talvez não nas condições ideais, mas dentro de um quadro que a gente pode considerar razoável para iniciar os trabalhos”, finalizou a gerente.