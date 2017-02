Auditores fiscais e escritórios são alvos de operação do Gaeco, em MS

Do G1

Gaeco Divulgação

Auditores fiscais e escritórios de contabilidade de Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e Chapadão do Sul são os alvos de operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), realizada na manhã desta segunda-feira (13).

O objetivo da investigação é apurar a prática de associação criminosa, extorsão por parte de funcionários públicos e falsidade ideológica.

Empresários da região eram vítimas do esquema. Eles tinha que pagar propina aos auditores ficais, para que as dívidas fiscais fossem reduzidas ou perdoadas. Contadores e outros envolvidos faziam a cobrança.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, quatro mandatos de prisão temporária e seis mandatos de condução coercitiva. Entre os alvos estão as Agências Fazendárias (Agenfas) de Cassilândia e Paranaíba e a sede da Secretaria de Estado de Receita e controle de Paranaíba.