Atriz de “Star Wars” Carrie Fisher morre aos 60 anos

A notícia foi dada pela família num comunicado enviado à revista “People”.

O comunicado, divulgado pelo porta-voz da filha de Carrie, Billie Lourd, precisou que a atriz morreu pouco antes das 09 horas do horário de Brasília (17 horas em Portugal continental). “Foi amada pelo mundo e a sua falta será profundamente sentida”, afirmou.

Divulgação

Carrie Fisher, 60 anos, conhecida por ter interpretado a personagem Princesa Leia na saga “Guerra das Estrelas”, teve um ataque cardíaco na passada sexta-feira, dia 23, a bordo de um avião que fazia a ligação entre Londres, Inglaterra, e Los Angeles, Califórnia, EUA. A atriz estava hospitalizada numa unidade de cuidados intensivos.

Fisher tornou-se internacionalmente famosa com a interpretação da princesa Leia na trilogia original “Star Wars”, de George Lucas, exibida entre 1977 e 1983.

Atualmente, tinha terminado recentemente as filmagens da terceira temporada da série televisiva “Catastrophe” e estava em digressão para promover o seu último livro, “The Princess Diarist”, no qual escreveu sobre um romance de três meses com o ator Harrison Ford durante as filmagens de “Star Wars”.