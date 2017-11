Ato com artistas contra Temer no Centro do Rio termina em confusão

GLOBO.COM

Acabou em confusão um protesto no Centro do Rio convocado nas redes sociais contra o presidente Michel Temer. Batizada de “Inaceitável”, a manifestação na noite desta terça-feira (24) contou com a presença de artistas e pedia a saída de Temer do cargo.

De acordo com relatos nas redes sociais, os manifestantes foram atacados com bombas de gás e gás de pimenta por policiais militares. Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Participaram do ato desta noite políticos e artistas, que caminharam desde a Candelária, na Avenida Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, já próximo ao Aterro do Flamengo.