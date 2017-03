Atletas de MS competem nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017

Edson Cavalli/ADD-MS

De 20 a 25 de março, atletas de Campo Grande, Dourados e Camapuã disputam nas modalidades atletismo, bocha, futebol de 7, judô e tênis de mesa

Entre os dias 20 e 25 de março, o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na capital paulista, receberá os Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017. Na oportunidade, o estado de Mato Grosso do Sul será representado por 11 atletas de Campo Grande, Dourados e Camapuã que competirão nas modalidades atletismo, bocha, futebol de 7, judô e tênis de mesa e cinco integrantes da equipe técnica de atletismo, bocha e futebol de 7.

O espaço reunirá cerca de mil atletas, com idade entre 13 e 21 anos, de mais de 20 países que competirão nas modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa e basquete em cadeira de rodas. Apenas a modalidade tênis em cadeira de rodas terá as partidas no Clube Esperia. A delegação brasileira contará com 261 pessoas, sendo 174 atletas nas 12 modalidades, 79 oficiais e oito acompanhantes.

Na última edição dos Jogos Parapan-Americanos, há quatro anos, o Brasil liderou o quadro geral dos Jogos Parapan-Americanos com 209 conquistas, sendo 102 de ouro, 65 de prata e 42 de bronze. O evento aconteceu em Buenos Aires, Argentina, e reuniu 631 atletas de 16 países que competiram em dez modalidades. A primeira edição do Parapan de Jovens foi em 2005, em Barquisimeto, Venezuela, e contou com atletas de dez países. Em 2009, 14 nações estiveram presentes em Bogotá, Colômbia.

Localizado no Parque Fontes do Ipiranga (Km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes), o CT é uma parceria do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o governo federal, através do Ministério do Esporte. O objetivo do empreendimento que abriga 15 modalidades paralímpicas é fomentar o paradesporto brasileiro criando condições para que seus atletas se destaquem nas competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais, sempre dando ênfase às técnicas avançadas e novas tecnologias.