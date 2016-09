Atleta cadeirante desce megarrampa e levanta público no Maracanã

Os Jogos Paralímpicos mostram que não há limites no corpo humano que impeçam grandes feitos e foi isso que a Rio 2016 comprovou, já na cerimônia de abertura do evento. O norte-americano Aaron Wheelz, cadeirante, desceu uma megarrampa erguida no Maracanã, passou por dentro dentro de um círculo de fogos de artifício e deu início à solenidade, levando o público à loucura, no Estádio do Maracanã.

Wheelz [o nome é uma brincadeira com a palavra inglesa “rodas”] nasceu com espinha bífida, uma malformação congênita. O sonho dele é desenhar o modelo de cadeira de rodas “mais radical de todos os tempos”. Como ele mesmo diz, “se tem rodas, como não ser divertido?”. Ele é o único cadeirante a descer em megarrampas no mundo.

A rampa foi aprovada pelo skatista brasileiro Bob Burnquist. Ele testou e validou a estrutura. Quando Aaron despontou no alto da rampa, o público o aplaudiu muito e esperou o momento. O estouro dos fogos à passagem do cadeirante foi a senha para o público no Maracanã explodir em delírio, em uma festa de luz e som.

Os Jogos Paralímpicos 2016 estão sendo transmitidos pela TV Brasil, em parceria com emissoras da Rede Pública de Televisão dos estados. O evento, que ocorre de 7 a 18 de setembro, tem a presença de 4.350 atletas de 178 países, competindo em 22 modalidades