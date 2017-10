Atirador mata três colegas e deixa feridos em empresa em Maryland

A polícia informou ainda que Prince também é suspeito de ter baleado outra pessoa na cabeça em uma oficina de carros em Wilmington, Delaware, duas horas depois de atacar os colegas em Maryland. A vítima de Delaware foi levada a um hospital em estado grave.

O FBI está auxiliando as autoridades locais. Os investigadores estão tratando o caso como violência em local de trabalho e não veem laços com terrorismo, diz Dave Fitz, porta-voz do escritório do FBI em Baltimore.