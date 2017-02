Assistência Social de Bonito Inicia recadastramento do ‘Bolsa família’

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito deu início na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, ao recadastramento do Bolsa Família. Os trabalhos não têm prazo definido para serem encerrados e todos os beneficiários do programa no município devem se recadastrar para continuar recebendo os benefícios.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. Seu objetivo é ajudar a superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

Para realizar o recadastramento as famílias inscritas deverão comparecer à Secretaria de Assistência Social, localizada no anexo da Prefeitura Municipal, na Rua Pilad Rebuá, n. 1780, portando cópia e original dos seguintes documentos:

1 – Carteira de identidade;

2 – CPF;

3 – Título de eleitor;

4 – Carteira de trabalho;

5- Certidão de nascimento ou casamento;

7 – Declaração escolar das crianças e/ou adolescentes de 06 a 18 anos de idade;

8 – Comprovante de residência;

9 – Cartão do Bolsa Família.