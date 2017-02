Assembleia priorizará reforma pela sustentabilidade do Estado, diz Mochi

Divulgação/Chico Ribeiro

“Os interesses de Mato Grosso do Sul estão acima de questões partidárias nesse momento de crise nacional e temos que estar comprometidos com a sustentabilidade do Estado”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), ao reafirmar o apoio às medidas administrativas e contenção de gastos anunciadas na manhã de ontem pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Mochi disse que a tramitação da reforma administrativa terá prioridade na Casa de Leis, devendo ser lida em plenário para que ainda esta semana passe pela Comissão de Constituição e Justiça. “O que está em jogo é a questão financeira do Estado e vamos aprovar a reforma logo após o carnaval, no máximo em 15 dias”, garantiu. “A aprovação da PEC vai demorar um pouco mais, pois sua tramitação é diferenciada”, explicou.

Segundo o deputado, a Assembleia Legislativa já cumpre sua parte na reforma administrativa dos poderes, atendendo a proposta do governador Azambuja, com o enxugamento da “máquina”, que implica em cortes nas despesas de pessoal e de custeio. “Estamos fazendo a nossa obrigação, dentro da nova realidade financeira do Estado, contribuindo por um Mato Grosso do Sul cada vez melhor”, enfatizou.

Também declarando total apoio às medidas anunciadas pelo governador, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, desembargador Divoncir Schreiner Maran, afirmou que a ampla reforma administrativa de Reinaldo Azambuja não é um ato isolado, do Executivo, mas abrange todos os poderes. “Estamos acatando essa decisão, pelo futuro do nosso Estado, com corte linear de 20% de todos os gastos”, declarou.