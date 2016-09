Assassinato de conselheira da saúde intriga os amigos em Dourados

Foi sepultada no início da tarde de domingo em Dourados, Vanessa Costa Morito, 33, assassinada na madrugada de sábado no bairro Jardim Piratininga, com um tiro na nuca. O caso intriga amigos e familiares, já que a vitima era dedicada às causas sociais e mantinha grande círculo de amizade, não havendo motivo aparente para o ocorrido.

Vanessa era membro do Conselho Municipal de Saúde, mas estava licenciada das funções há cerca de um mês, para se dedicar à campanha eleitoral.

De acordo com a presidente do Conselho, Berenice Machado, a conselheira atuava na parte burocrática. “Ela era uma pessoa tranquila, tinha muitas amizades, não se envolvia com nada errado, nunca comentou nada de ameaça ou algo assim. Estamos muito perplexos”, disse a presidente do CMS.

“Ela se preocupava com as pessoas e construiu com a gente uma importante jornada nesse período, sempre guerreira e bastante crítica a situações que precisavam de melhorias. Mesmo afastada, ela continuava ajudando, era uma grande mulher”, pontuou Berenice.

De acordo com o secretário de Saúde Sebastião Nogueira, Vanessa era uma lutadora e participava ativamente das questões do Conselho Gestor da Funsaud (Fundação de Saúde de Dourados), onde participava como representante do Conselho de Saúde. Ela foi substituída há cerca de 30 dias, quando deixou o conselho.

Segundo informações, Vanessa estava separada e estava morando no Jardim Monte Líbano, região leste da cidade. Vanessa era mãe de um rapaz de 16 anos.

Ela foi morta quando seguia para sua casa, no cruzamento das ruas Dom João VI e João Paulo Garcete. Ela parou a moto no meio da rua para conversar com uma pessoa ainda não identificada.

Moradores ouviram a discussão e a outra pessoa ainda não identificada teria dito para Vanessa: “vai embora!”. Neste momento, ela ligou a moto e saiu, mas foi atingida com um tiro na nuca e morreu no local.

A polícia descarta a possibilidade de roubo seguido de morte, já que a bolsa de Vanessa estava no local com celular e dinheiro. Os pertences dela foram recolhidos para perícia. (Com informações do Campo Grande News e Dourados News)