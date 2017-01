Assaltante se esconde em guarda-roupa e é preso pela PM

Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (16), um rapaz de 23 anos foi preso em uma residência localizada na Rua Alameda dos Rubis, no bairro Campo Dourado, em Dourados.

A PM recebeu uma denúncia de que um indivíduo havia adentrado uma residência e imediatamente deslocou-se até o local.

Em averiguação na residência, a Polícia encontrou a porta dos fundos arrombada e ao adentrar o imóvel localizou o indivíduo em um dos cômodos dentro de um guarda-roupa.

Com o indivíduo foram encontradas jóias que o mesmo havia furtado do local. Em checagem no sistema policial foi constatado que o rapaz tinha um mandado de prisão do regime semiaberto.

Diante dos fatos o homem foi encaminhado ao 1° Distrito Policial.

Bárbara Ballestero – Diário MS