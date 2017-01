Arilson entrega obras amanhã em Jateí

Divulgação

O prefeito de Jateí, Arilson Targino, encerra oito anos de mandato amanhã (30), com a entrega diversas obras, entre elas, um moderno Portal na entrada da cidade e a Academia de Saúde destinada a população. Também será entregue oficialmente, os veículos adquiridos com recursos do Governo do Estado por meio de emendas parlamentares, entre eles emendas do senador Waldemir Moka (PMDB), com contrapartida do Fundo Municipal de Saúde.

Ainda foi feito durante seu mandato, a aquisição de uma ambulância modelo Van Ducatto para transporte de pacientes de emergência – Aquisição de a pick-up Montana, para o combate a Dengue para a coordenação de endemias e uma Mini Van sete lugares, marca Spin, destinado ao transporte de pacientes. Ainda será entregue oficialmente uma escavadeira hidráulica.

Arilson Targino agradeceu a população do município, por confiar em seu trabalho durante os primeiros quatro anos e, posteriormente, na sua reeleição para mais quatro anos frente ao Executivo. “Estamos entregando um município forte, com inúmeras obras conquistadas, executadas e com muito trabalho de toda nossa equipe que não mediram esforços para que pudéssemos chegar neste momento de fechamento de oito anos de mandato”, considerou.

O prefeito também destaca algumas principais ações, como algumas obras em conclusão e a viabilização de recursos da União, através da bancada estadual e federal. “Com a sensação do dever cumprido por todos, estamos inaugurando e também deixando emendas parlamentares e obras em andamento para o prefeito eleito possa dar seguimento ao nosso trabalho, aproveitando para desejar um Feliz Ano Novo a todos, com muita saúde e paz no coração”, completou.

OBRAS E EMENDAS PARLAMENTARES

Arilson Targino deixará para a próxima gestão do prefeito eleito Eraldo Jorge Leite, as seguintes obras em andamento: Terminal Rodoviário; Cobertura do espaço do palco e área de show do Parque da Fogueira e as obras do esgotamento sanitário que ficará com 100% da cidade de Jateí com esgoto sanitário.

Também deixa emendas parlamentares já disponíveis para a execução de obras e ampliações e reformas, entre eles: Asfalto em frente ao Cemitério Municipal; Asfalto no Conjunto Residencial no valor de R$ 250 mil e ampliação e reforma do Estádio Municipal no valor de R$ 682 mil.