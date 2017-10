Área semeada de soja em MS ultrapassa 814 mil hectares

CG NEWS

O vazio sanitário encerrou há mais de um mês e Mato Grosso do Sul já tem 33% das lavouras semeadas com soja, para a safra 2017/2018. A porcentagem corresponde a 814.480 hectares.

Os dados apurados pelo Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja) indicam que a região sul está com porcentagem de área plantada mais avançada, com 44,8% da semeadura efetuada.

As demais regiões seguem em ritmo ligeiramente mais lento no comparativo com a região sul. O norte tem 13,1% de sua área plantada e, o centro, 11,8%. A estimativa de área plantada total até o momento, segundo o levantamento do projeto Siga MS, é de 814.480 hectares.

Apesar da ausência de volumes consideráveis de chuvas em boa parte de Mato Grosso do Sul, a porcentagem de área plantada nesta safra 2017/2018 é inferior apenas em 3,5% na comparação com o mesmo período da safra 2016/2017.

Umidade – Municípios como Coronel Sapucaia, Amambai, Juti, Jateí, e a região da grande Naviraí como um todo, encontram-se com umidade de solo mais favorável para o desenvolvimento das sementes de soja já plantada.

Só que as cidades como Maracaju, Dourados, Itaporã, Rio Brilhante e Sidrolândia, até parte de Ponta Porã, estão mais críticas em relação à umidade. Há necessidade de que essas regiões recebam chuvas nos próximos dias para que não haja risco de quebra no vigor das plantas que já estão em desenvolvimento, uma vez que não são registradas chuvas consideráveis há cerca de 20 e 30 dias em várias dessas áreas.

Produção – Para a 1ª safra de soja 2017/2018, a estimativa da associação é que o Estado tenha área de 2,5 milhões de hectares e alcance volume de grãos de 8,3 milhões de toneladas e produção total, com produtividade projetada na média de 54,0 sc/ha.