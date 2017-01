Apresentado, Gabriel Jesus vira febre e “domina” Manchester City

Do UOL, em São Paulo

Divulgação/Manchester City

Gabriel Jesus mal chegou e já virou febre no Manchester City. Nesta quinta-feira (19), após ser oficializado e apresentado como novo jogador da equipe, o atacante brasileiro teve atenção e tratamento digno de uma estrela do futebol mundial. Além de dominar as redes sociais do clube, o camisa 9 da seleção brasileira já virou garoto-propaganda de algumas ações especiais.

Ao todo, em cinco horas desde sua apresentação, foram 17 tweets, nove publicações no Facebook, três no Instagram e mais alguns vídeos no Snapchat (canais oficiais do City). Todos exclusivamente sobre Gabriel Jesus.

Depois das boas-vindas do clube, rolaram publicações no Twitter sobre a primeira entrevista oficial, cinco trechos separados da mesma, número que ele usará na equipe, primeira camisa na loja oficial, sessão de fotos, gif, 11 coisas para se saber sobre Gabriel Jesus e até um vídeo com os melhores lances dele com a camisa do Palmeiras.

Ainda no Twitter, o Manchester City lançou uma promoção envolvendo Jesus. A ideia é desenhar um papel de parede para a tela bloqueada do celular com o tema “bem-vindo Gabriel Jesus”. Os mais criativos serão compartilhados pelo perfil oficial do clube inglês.

E virou até campanha para protetor de tela de tela de celular

Na mesma plataforma, Jesus ainda virou garoto-propaganda do tour de torcedores pelo estádio, o Etihad Stadium, e pelo clube. “Nós demos boas-vindas ao Gabriel com um tour no estádio e no clube. Venha e veja com seus próprios olhos. Reserve agora”, diz o anúncio.

Já no Facebook, além de virar capa do perfil, o mais curioso foi uma transmissão ao vivo da primeira vez que uma camisa teve o nome e o número (33) de Gabriel Jesus estampado e colocado em um dos manequins da loja oficial.

Além disso, a quinta-feira também foi marcada pela primeira vez que Jesus treinou com seus companheiros no Manchester City. Achou que essa parte passaria em branco? Nada disso. Cada passo do atacante brasileiro foi registrado e publicado em um álbum de 17 fotos.