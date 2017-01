Após roubo e perseguição de helicóptero, jovem de MS é presa em Curitiba

Divulgação/PM-PR

Estefanni Ramires, de 19 anos, roubou uma camionete Nissan Frontier em São José dos Pinhais. A jovem que é de naturalidade de Ponta Porã fugiu em alta velocidade, acompanhada de um homem não identificado. Os reforços para a apreensão da moça contaram com acompanhamento aéreo de um helicóptero da PM paranaense.

O veículo que possui rastreador começou a ser procurado após a polícia ser acionada, com o acompanhamento do helicóptero da PM.

Estefanni estava desarmada, dando indícios que o companheiro de crime tenha a possibilidade de ter levado a arma junto a fuga.

A jovem se rendeu na BR-116, no município de Campina Grande do Sul, após uma longa perseguição. Estefanni foi presa em flagrante e direcionada a delegacia. O companheiro que estava com ela ainda está sendo procurado pela polícia local.

Da redação

Com informações do Campo Grande News