Após reunião, Corinthians se aproxima da compra de Pottker por R$ 7 milhões

Uma reunião entre a direção do Corinthians e o empresário Fernando Garcia aproximou o clube de um acordo para a aquisição do atacante Willian Pottker, 23 anos. A proposta será entregue à Ponte Preta, que está disposta a aceitar a venda pelos termos tratados assim que receba uma oferta por escrito.

O Corinthians, após reunião realizada, se compromete a pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Pottker, que foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 14 gols marcados. Assim, a outra metade dos direitos permaneceria com a Ponte.

O Botafogo e um clube da China também têm interesse no atacante da Ponte Preta. Na quarta-feira, uma reunião havia sido realizada com dirigentes botafoguenses para tratar sobre Pottker, mas a proposta do Corinthians foi considerada mais interessante pelos empresários e pelo atleta. Recentemente, a Ponte recusou a proposta da China, que era de 2,3 milhões de euros por 100% de direitos econômicos.

Pottker é um dos pedidos do novo treinador Fábio Carille, que vê no atacante um jogador interessante para atuar, seja pelas beiradas ou como centroavante. Ele já havia chamado atenção do Corinthians após Campeonato Paulista pelo Linense, em 2016.

Até aqui, o Corinthians tem dois reforços oficializados (Jô e Luidy, atacantes) e dois prestes a serem anunciados (Paulo Roberto, volante, e Kazim, também atacante).