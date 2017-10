Após prisão de Nuzman, COI impõe novo código de ética e lista presentes proibidos

Por GloboEsporte.com, Lausanne, Suíça

A prisão de Carlos Arthur Nuzman teve repercussão no Comitê Olímpico Internacional (COI). A entidade máxima do Movimento Olímpico elaborou um documento de 27 páginas com novos princípios éticos e está exigindo que todos os seus membros o assinem até o dia 5 de novembro, quando começa a próxima reunião da Comissão do COI, em Lausanne, na Suíça. O novo código contém uma lista de “presentes” proibidos para seus membros, detalhando as possíveis situações de corrupção e de conflitos de interesse. A venda de ingressos olímpicos por membros do COI também está em pauta no documento. As informações são do site especializado em Olimpíadas “Inside the Games”.

Com o documento, o COI busca garantias de que seus membros seguem os limites éticos em processos como eleições de sedes olímpicas e concorrências de contratos de empresas com o COI. Assim, a entidade espera dar uma resposta aos recentes casos de corrupção no Movimento Olímpico, especialmente à prisão de Nuzman, acusado pela Ministério Público Federal do Brasil por corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

– Dada a importância do que está em jogo em um processo de candidatura e o risco que qualquer percepção de corrupção pela sociedade civil, membros do COI não podem aceitar nenhum presente, independentemente de seu valor, de uma cidade candidata, de seu comitê olímpico nacional ou de qualquer pessoa ou entidade em benefício de uma candidatura – esclarece o novo código de ética do COI.