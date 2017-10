Após perseguição, dois homens são executados a tiros de fuzil 7,62

Hélio de Freitas

Dois brasileiros foram executados a tiros de fuzil AK 47 calibre 7,62 na manhã de sexta-feira (20) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. Vanderlei Freitas Lopes e Francisco Humberto Winckler Benites foram mortos no centro da cidade paraguaia, após serem perseguidos pelos pistoleiros.

De acordo com policiais das duas cidades, os brasileiros estavam no lado brasileiro da fronteira, em uma Saveiro branca, placa PUR 1111, de Ponta Porã, na rotatória da Rua Baltazar Saldanha com Avenida Internacional, quando foram perseguidos pelos matadores em um Honda Civic preto.

Para tentar despistar os pistoleiros, os dois brasileiros cruzaram a fronteira em alta velocidade, mas o condutor da Saveiro perdeu o controle da direção e bateu em um Audi estacionado na Avenida Doutor Francia.

Nesse momento os matadores se aproximaram e dispararam pelo menos 30 tiros. Os dois morreram dento da picape. Após a dupla execução, os pistoleiros retornaram para o território brasileiro e fugiram, segundo testemunhas.

A Linha Internacional entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã enfrenta uma guerra de facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas e fornecimento de armas. A disputa começou em junho, após a morte do até então chefão da fronteira, Jorge Rafaat Toumani.