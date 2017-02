Após noite memorável, Botafogo vibra com fórmula vitoriosa

Gazeta Press

Rio de Janeiro, RJ

Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

Acreditar em todos os lances, nunca desistir das jogadas, correr mais do que os adversários e deixar o gramado certo de que fez o possível e o impossível para vencer. Essa combinação, na visão do técnico Jair Ventura e dos jogadores do Botafogo foi determinante para que o time arrancasse o empate por 1 a 1 com o Colo-Colo no Chile, na noite de quarta-feira, assegurando vaga para a terceira fase da Copa Libertadores.

Justamente por conta disso, que eles entendem que é preciso manter a pegada para a sequência da temporada. “O espírito de luta dos jogadores do Botafogo deve ser o mesmo até o fim da temporada. O que o Rodrigo Pimpão fez em campo contra o Colo-Colo serve de exemplo. Ele foi a cara do que se espera deste time do Botafogo, que não escolhe adversários, que se entrega em campo, que não desiste de jogadas”, afirmou.

“Foi com essa determinação que nós deixamos a zona de rebaixamento no ano passado e arrancamos para a vaga na Copa Libertadores. Portanto, não podemos deixar que isso se perca. O jogo contra o Colo-Colo foi, sim, mais um exemplo desta raça e do espírito que queremos ter”, analisou o técnico Jair Ventura.

O volante Bruno Silva segue a mesma linha de raciocínio. “O Botafogo é um time que vem demonstrando muita raça há tempos e por isso mesmo temos que preservar isso. O jogo contra o Colo-Colo serve de modelo, pois nunca desistimos que o gol ia sair, mesmo quando a partida aumentou seu grau de dificuldade, a parte física começou a pesar e o adversário a crescer. Estou muito confiante na nossa sequência, pois não desistimos das jogadas”, disse Bruno Silva.

O elenco do Botafogo retorna de Santiago na tarde desta quinta-feira e os jogadores foram liberados em seguida. A reapresentação acontece nesta sexta, quando Jair Ventura começa a definir o time que vai enfrentar o Flamengo no clássico do próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. A tendência, mesmo com o Glorioso precisando vencer para seguir sonhando com as semifinais, é que os reservas sejam utilizados, uma vez que no meio da próxima semana já tem duelo decisivo pela Libertadores.