Após homicídio, SIG prende autores participando de churrasco

Osvaldo Duarte

Foram presos os autores do homicídio de Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, cujo corpo foi encontrado na estrutura de uma cama box, no bairro Estrela Tovi em Dourados.

Carlos Fernandes dos Santos de 35 anos, vulgo “Choquito”, e Alex da Silva de Araújo de 22 foram presos pelo SIG (Serviço de Investigações Gerais) ainda nesta quinta-feira (12).

De acordo com relato do próprio Choquito, a motivação do crime seria o fato de Jair ter mexido com sua namorada.

Os acusados participaram ainda de um churrasco no bairro Altos da Alvorada, onde Alex foi localizado. Choquito teria escapado da ação policial, mas acabou preso na casa de sua namorada na Vila Cachoeirinha.

Os autores foram encaminhados ao 1° Distrito Policial onde foram autuados em flagrante pelo crime.

O caso

O corpo de um homem identificado como Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Estrela Tovi em Dourados.

O homem estava dentro de uma cama box com os pés amarrados e de acordo com a polícia teria sido arrastado até o local.

Foram encontradas quatro perfurações no corpo da vítima, uma na nuca e as outras três na região da garganta. Uma bicicleta estava ao lado do corpo.

Jair foi localizado na manhã desta quinta-feira (12), por populares que imediatamente acionaram a Polícia.

Após checagem em sistema, constatou-se que o homem tinha passagem pela Polícia por crime de furto e lesão corporal e já havia sofrido tentativa de homicídio anteriormente.

Bárbara Ballestero – Diário MS