Após auditoria do TCE-MS, escola recebe reconstrução em Sidrolândia

EDUCAÇÃO| Após uma série de irregularidades serem encontradas pelo TCE, espaço foi entregue completamente reformado

DIVULGAÇÃO

Esse é o primeiro resultado concreto do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) assinado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e o prefeito do município, Marcelo Áscoli, depois que auditores do TCE-MS constataram uma série de irregularidades durante uma auditoria realizada em Sidrolândia entre os dias 10 e 19 de abril.

O chefe da 6° Inspetoria, Carlos Alberto Corrêa de Souza, acompanhado da auditora Fernanda Moro e da técnica Sueli Teles, representou a conselheira Marisa Serrano na solenidade de reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Irmã Demétria Pedrosa de Almeida na manhã de ontem, dia 11 de agosto.

O espaço foi entregue à comunidade escolar completamente reformado com 11 salas de aula, além de salas de ciências, jogos, leitura, vídeo, refeitório, cozinha e parque. Toda a parte elétrica e hidráulica passou por manutenção, os pisos foram trocados e o prédio recebeu nova pintura. Com a reforma, o CEMEI também ampliou a capacidade de atendimento às crianças de 360 para 450 vagas. Tudo foi feito em 60 dias com mão-de-obra do município e um investimento financeiro de apenas R$ 30 mil, valor oriundo do próprio caixa do município.

Carlos Alberto confessou estar emocionado ao ver tamanha transformação. “Esse é o resultado concreto do nosso trabalho. Transformar a educação é possível com uma equipe determinada, que foi o que encontramos em Sidrolândia”.

O prefeito Marcelo Áscoli lembrou que a entrega do “novo” prédio ocorreu em uma data bastante significativa, 11 de agosto, dia do estudante. No discurso, o prefeito agradeceu a ação do TCE-MS, que provocou a administração municipal a promover as melhorias. “A auditoria do TCE na educação em Sidrolândia nos permitiu ver as falhas existentes e nos deu condição de recuperar o que está errado. Queremos muito essa ação propositiva também em outras áreas no nosso município. Só temos a agradecer ao TCE, através da conselheira Marisa Serrano, e do presidente Waldir Neves.”

A secretária de educação de Sidrolândia, Alice Gomes, afirmou ter um novo olhar sobre o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. “Antes só conseguíamos ver um órgão fiscalizador; hoje temos um parceiro que nos dá a oportunidade de promover melhorias. Nós queremos ser um modelo para Mato Grosso do Sul, mostrando que gestão pública se faz com seriedade”.

A auditoria e a audiência pública

A reforma foi realizada depois da assinatura do TAG, discutido em uma audiência pública realizada em Sidrolândia, no dia 12 de maio deste ano, para apresentar o resultado da auditoria do TCE-MS e discutir com a comunidade local e autoridades o que poderia e deveria ser feito para solucionar os problemas detectados. Durante a audiência, a conselheira Marisa Serrano explicou que as auditorias estão sendo realizadas para analisar os problemas existentes no município, oferecer à administração a possiblidade de fazer um acordo com o TCE-MS e resolver as questões na medida em que vão surgindo.

Em Sidrolândia, os auditores estiveram na cozinha piloto que abastece as escolas do perímetro urbano do município, e também nas escolas da área rural, além de visitarem as instalações de oito escolas municipais e uma unidade em aldeia indígena. Foram encontrados problemas na merenda escolar; na contratação de pessoal; na parte pedagógica com distribuição inadequada de livros didáticos; na ausência de planejamento, de uniforme do ensino e de capacitação continuada de professores; além de indício de deficiência no aprendizado e deficiência em laboratório de informática.