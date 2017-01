Aos 9 anos, Gabi Andrade grava primeiro CD

Divulgação

Sob a batuta do músico; compositor e produtor musical Moisés Martins da Silva do Studio Mix, a jovem cantora gospel Gabi Andrade, de apenas 9 anos de idade, está se preparando para gravar um CD com 12 músicas inéditas compostas pelo músico César Ferreira. O lançamento deste trabalho está previsto para até junho deste ano.

De acordo com Carlos Eduardo de Andrade, pai da jovem cantora e responsável pela carreira dela, os trabalhos na esfera instrumental já estão em fase de montagem e toda a supervisão dele estará a cargo de Moisés Martins, que é considerado como um dos maiores produtores musicais de Mato Grosso do Sul.

“Apostamos na competência do Moisés Martins neste novo trabalho da minha filha. Acredito e tenho muita fé que este CD estará nas paradas do sucesso tanto aqui no nosso Estado como em todo o país. Esperamos contar como sempre contamos com o apoio das emissoras de rádios; televisões; jornais impressos e onlines. Contamos com todos no apoio a esta garota que é um orgulho para nossa cidade e para o nosso Mato Grosso do Sul”, disse Carlos Eduardo.

Outra iniciativa visando à promoção musical de Gabi Andrade e seu violão será a gravação de um videoclipe para ser postado no YouTube com a música que será o carro chefe do futuro CD da garota.

Recentemente, Gabi se apresentou em diversas cidades do Paraguai. Também conquistou o primeiro lugar no 13º Festival “Cantar ao Deus da Vida”, em outubro do ano passado, quando subiu ao palco para cantar a musica “Tudo é do pai”. Em dezembro, participou do evento “Dourados Brilha”, na Praça Antônio João.

Divulgação

SERVIÇO

O talento de Gabi Andrade pode ser conferido em seu canal no YouTube. Contato para shows com Carlos Eduardo, celular (67) 99965-4042 ou no 99808-7200 (Whatsapp).