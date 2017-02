Antony Magalhães consolida carreira e afirma: “Escrever é como respirar”

ENTREVISTA | Autor das séries de TV “Guateka” e “Natasha”, com três livros publicados, ele fala de sua trajetória e do romance “Anacrônico”, que lançará no Festival Literário Internacional de Dourados

Luciano Serafim

Diário MS

Aos 23 anos de idade, o douradense Antony Magalhães constrói uma sólida carreira como escritor, desmistificando a crença de que para fazer sucesso é preciso ir embora do Mato Grosso do Sul e buscar oportunidades nos grandes centros do país. Autor dos roteiros das séries de TV “Guateka”, produzida em 2016, e “Natasha”, atualmente em fase de pré-produção, ele ainda arranja tempo para escrever romances, que publica em plataformas digitais, e prepara o lançamento de “Anacrônico”, sua segunda obra em papel. Em entrevista ao Diário MS, onde já atuou como jornalista, lembra a sua trajetória e revela alguns projetos em que está trabalhando.

Leitor voraz desde a infância, quando estudava em escolas públicas, Antony se formou em Jornalismo pela Unigran e além do trabalho com a escrita de roteiros de TV e romances, também se dedica à coordenação do site Literatudo.com, que agrega articulista de diversas regiões do país dedicados à análise de livros, filmes, séries de TV, jogos, HQ e música.

Tem publicados os livros “Wark: O livro da vida” (2013), em papel, pela Editora Multifoco, e “Éden: Morte no paraíso” (2015) e “As palavras que ninguém mais diz” (2016), em plataformas digitais. Este ano, será lançado pela Luva Editorial o romance “Anacrônico”.

Em 2013, recebeu elogios pela publicação do conto “Apaixonado coração apodrecido” na revista “Zumbis e Outras Criaturas das Trevas”, da Editorial Kalaco, uma coletânea de circulação nacional, com 25 histórias de quadrinistas brasileiros que tem como personagens principais os zumbis e outros monstros como demônios e lobisomens. Desde então, não parou mais de escrever.

Diário MS — Onde você nasceu e passou sua infância, e como foram os seus primeiros contatos com a Literatura?

Antony Magalhães — Nasci em Dourados mesmo, em 1993, e sempre morei no Canaã 1. Eu lia antes mesmo de aprender a ler. Ganhava gibis da turma da Mônica e mesmo sem saber o que estava escrito ficava inventando histórias pras imagens que via. Quando aprendi a ler mesmo eram os gibis que me encantavam mais. Toda vez que saía com minha mãe implorava pra que ela comprasse algum.

E como foi o período da escola?

Eu era um dos alunos que mais pegava livros na biblioteca, era o que chamamos de “devorador de livros”. Chegava a ir pra escola em dois horários porque gostava de ficar na biblioteca. Lia desde os infanto-juvenis até os livros adultos, que mal entendia. Depois, quando mudei de escola enfrentei o problema de ela não ter uma biblioteca grande como a outra e se quisesse pegar um livro mal podia escolher. A primeira escola em que estudei sempre teve uma biblioteca gigantesca. Na segunda, na época que estudei lá, a biblioteca servia mais como um depósito. Os livros ficavam guardados em armários na sala da coordenadora. Então era preciso pedir pra ela e ela que pegava o livro que achava que o aluno ia gostar.

Como surgiu o desejo de escrever?

Comecei a escrever aos 14 anos. Era o momento em que mais lia e que sentia necessidade de ler livros que não tinham na biblioteca da escola. Uma professora de Língua Portuguesa passou um filme de Harry Potter em sala e eu fiquei tão maravilhado com aquilo que queria poder ler os livros. Como meus pais não tinham condições de comprar livros, eu decidi que ia escrever os meus.

Quais foram os primeiros textos que escreveu? Teve dificuldades?

O primeiro livro que escrevi era uma fantasia infanto-juvenil chamada “O tesouro de Beleléu”, uma historinha besta escrita em caderno de escola. Era inspirado Harry Potter e contava história de três amigos que iam fazer um trabalho na biblioteca da cidade e acabavam se envolvendo em uma grande aventura. Por algum tempo fui escrevendo histórias assim. Quando senti que estava pronto, escrevi o primeiro livro, “Éden: Morte no paraíso”, que acabou se estendendo por dois volumes.

Quem foram os seus primeiros leitores?

Os amigos da escola. Mostrava e dizia que estava escrevendo e a maioria nem ligava. Achavam besteira, perda de tempo. Só que os que elogiavam que fizeram a diferença.

Depois dessas duas primeiras histórias, quais vieram?

O terceiro que escrevi foi “Wark: O livro da vida”, uma história de fantasia infanto-juvenil sobre anjos que publiquei em 2013 pela Editora Multifoco. Decidi publicá-lo porque queria que as pessoas me vissem como escritor e acreditassem no meu trabalho. Nessa época eu já havia escrito três livros, mas quando dizia que era escritor ninguém me levava a sério.

Depois da publicação de “Wark”, em papel, você passou a publicar em plataformas digitais como o Wattpad. Quais as vantagens e desvantagens dessas novas mídias?

Decidi publicar e-books porque é mais barato que um livro físico e mais gente poderia ter a oportunidade de ler meus escritos. É possível ler em qualquer celular, computador ou notebook. Coloquei livros à venda na Amazon, alguns pra leitura gratuita no Wattpad e também enviei e-books por e-mail pra quem se interessasse. Meu romance “As palavras que ninguém mais diz” está nessas plataformas e também enviei por e-mail pra alguns leitores. Essa proximidade com os leitores faz com que seja mais fácil receber críticas e isso é ótimo. As pessoas realmente vêm dizer o que acharam do livro.

A escrita de todos esses livros foi feita enquanto você cursava Jornalismo na Unigran. Qual a importância do curso?

Cursar Jornalismo me ajudou a amadurecer. Não só na escrita, mas como pessoa mesmo. A grade do curso tinha uma grande diversidade de matérias e tive colegas de sala e professores maravilhosos. Conviver com pessoas com personalidades e histórias de vida tão diferentes é essencial pra que um autor consiga criar bons personagens. Além de toda a bagagem teórica, o curso de Jornalismo me fez entender que eu realmente escrevia bem e iria estar sempre melhorando.

Como surgiu a ideia do Literatudo.com?

O Literatudo foi meu projeto de TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] de Jornalismo. Nosso grupo deveria criar um veículo de comunicação e a ideia do Literatudo já era antiga. A gente queria poder escrever resenhas dos livros que gostávamos e ainda dar oportunidade pra que outras pessoas pudessem fazer o mesmo. Agora já somos uma equipe com mais de 30 colaboradores de todo o Brasil que produzem textos sobre literatura, cinema, séries, jogos, HQ e música.

Este ano você vai lançar um novo livro, “Anacrônico”, em papel. Pode revelar o enredo?

O “Anacrônico” será publicado pela Luva Editora. Estamos trabalhando bastante pra que seja possível lançar o livro antes do Festival Literário Internacional de Dourados (FLID), em abril. É meu livro mais maduro até agora. É uma ficção científica distópica que se passa em um Brasil pós-guerra, uma história densa e recheada de crítica social. Tem uma protagonista feminina forte e determinada que vive em uma sociedade onde a escravidão é um negócio bem lucrativo. É uma escrava deficiente física comprada por uma família rica. Mas compraram-na por que seria bom pros negócios e não por que são boas pessoas. Após anos e anos de abusos e violência, algo acontece e Maria começa a mudar. Torna-se mais corajosa e curiosa que antes. Quando ela decide que quer encontrar seus pais e se vingar, ninguém mais é capaz de impedi-la. O ilustrador Nate Baima será o responsável pelas artes do livro.

Depois de vários livros escritos, como surgiu a oportunidade para escrever as séries de TV “Guateka” e “Natasha”?

O dono da Produtora Plug, Thiago Rotta, fez o convite pra que criássemos projetos juntos pra participar de editais da Ancine [Agência Nacional de Cinema]. Nosso primeiro projeto, a série de 5 episódios “Guateka”, foi aprovada em 2015 e já está no catálogo anual de produções da Ancine disponíveis para exibição pelas emissoras de TV públicas de todo o país. Em 2016, a série “Natasha”, de 13 episódios, também foi aprovada e começa a ser gravada em abril.

Quais as dificuldades que você enfrentou com o desafio de escrever roteiros para TV?

Cresci criando histórias e mesmo nunca tendo participado de nenhum curso de roteiro, fui lendo muita coisa na internet e pedindo dicas pra amigos mais experientes. São horas e mais horas de trabalho e dedicação que no fim valem muito a pena. Por dois anos consecutivos conseguimos ter projetos aprovados em editais. Transformamos uma produtora pequena em uma das principais do Mato Grosso do Sul. Viramos referência em pouco tempo e continuaremos trabalhando pelo audiovisual da nossa região.

Por fim, qual a importância da escrita para você?

Parece exagero, mas pra mim escrever é como respirar. Preciso escrever pra sobreviver. É a forma como me expresso e consigo usar todo minha imaginação. Se não escrevesse ficaria louco.

“ANACRÔNICO”

Nas calçadas, na portaria dos prédios, nas paredes, nas garagens de Motoars, Maria observa os painéis luminosos, faixas e outdoors. Imagens de bebês e seus preços. As letras são grandes e luminosas. Cores vibrantes, fontes desenhadas. Todo mundo tem um ou mais escravos em casa. Se quiser vender escravos, a publicidade tem que chamar atenção de verdade. Há um outdoor com três escravas seminuas que chama atenção de Maria. As escravas estão em poses sensuais num ambiente mal iluminado e um jogo de luzes coloridas brilha sobre elas. A luz reflete em suas peles e elas brilham somo seres de outro mundo. O letreiro na parte debaixo deixa claro o objetivo do anúncio. “SUAS ESCRAVAS PODEM FICAR ASSIM QUANDO CRESCEREM.” Em letras menores, abaixo do logo e nome da empresa, o restante do anúncio. “Você merece os melhores escravos e a VidaCorp tem os melhores preços. Compre bebês com os melhores descontos e com a melhor genética do mercado.”

A escrava permanece parada diante do outdoor. Lê e relê as palavras e quase sente-se grata por seus donos terem deixado que aprendesse a ler e escrever. Imagina se sua mãe era como uma daquelas escravas. Alguém que engravidava todo ano para vender seus filhos para pessoas ricas. Será que se tivesse nascido normal, sem sua deficiência, seria exibida e vendida facilmente?

Maria deixa-se distrair por aqueles pensamentos. Depois, ergue o braço e olha sua prótese. Ás vezes tem dificuldade para controlá-la. Agora que consumiu um pulso sente que é ainda mais difícil manter a concentração e o controle. Ela não sabe nada sobre o pulso que ingeriu. Sabe que há algo diferente, mas ainda não sabe como isso a afeta e se está ou não bem com isso.

Trecho do livro que será lançado em abril pela Luva Editora.