Antônio João cria o seu portal da transparência

DIVULGAÇÃO

Durante evento na tarde desta quarta-feira, dia 25, a prefeita Márcia Marques (PMDB), lançou o portal oficial do município de Antônio João – www.antoniojoao.ms.gov.br. Através da internet, as pessoas poderão acessar vários serviços e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. A solenidade de lançamento contou com a presença do senador Waldemir Moka (PMDB), dos secretários municipais, vereadores, representantes de entidades e a sociedade em geral.

A prefeita Márcia Marques destacou a importância do portal do município de Antônio João na internet, como um canal direto para a população se informar de todas as ações e projetos. Segundo ela, através do site, as pessoas poderão conhecer um pouco mais da história da cidade, o hino municipal, a bandeira; acompanhando também as notícias com galerias de fotos.

Com relação aos atos do Executivo, a prefeita destacou que no portal serão publicadas as atas, informações sobre concursos públicos, convênios, decretos, diário oficial, legislação municipal, portarias, informações sobre todas as secretarias municipais e contato direto com a gestão municipal. O portal também vai disponibilizar a agenda dos eventos e um canal social com vídeos institucionais.

“Com esse portal, estamos colocando a nossa população a par de tudo o que estamos fazendo em prol da nossa cidade. Além disso, demonstra que nosso objetivo não é apenas fazer, mas fazer com transparência, obedecendo todas as leis e regras que um órgão público deve obedecer. Queremos a população participando e vamos disponibilizar, sempre, todos os números e informações que são de interesse dos nossos munícipes”, destacou a prefeita.

O senador Waldemir Moka ressaltou que apoiou a campanha da prefeita Márcia Marques e que está à disposição de Antônio João para fazer os encaminhamentos em Brasília. “Estou trabalhando em prol de Mato Grosso do Sul, mas tenho uma forte ligação com este município. Portanto, estou sempre à disposição em Brasília para fazer as reivindicações”, disse o senador, acrescentando que fez compromisso com a prefeita Márcia e que vai liberar já neste ano recursos da ordem de R$ 1 milhão, sendo 50% para custeio da saúde e 50% para drenagem e pavimentação asfáltica.

O presidente da Câmara Municipal, Ramão Waldir (PP), falou em nome de todos os vereadores sobre o companheirismo do senador Moka durante a campanha eleitoral e do cumprimento dos compromissos com o município. “O portal criado pelo município será de suma importância para a nossa população fazer o acompanhamento de todos os trabalhos desenvolvidos. Aproveito esta solenidade para destacar o empenho do senador Moka, que sempre está lembrando e trazendo recursos para Antônio João”, disse. O senador também recebeu agradecimento do vice-prefeito, Kamil Hazime.