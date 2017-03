Antônio João comemora 53º aniversário

PROGRAMAÇÃO| conta com serviços para a população, como, por exemplo, na área de saúde da mulher

DIVULGAÇÃO

A prefeita Márcia Marques (PMDB) divulgou na última terça-feira (7) a programação para as comemorações do 53º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Antônio João.

Ela disse que a população está sendo convidada para participar das atividades alusivas ao aniversário que terão início no dia 13, próxima segunda-feira, com prosseguimento até o dia 19, no domingo.

Durante as comemorações do aniversário, a prefeita conseguiu firmar parceria com várias instituições, que estarão presentes oferecendo importantes serviços para a população, como na área de saúde da mulher e também na parte de clínica geral e odontológica.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estará atendendo a população a partir do dia 13 através do projeto Judiciário Itinerante. A “Carreta da Justiça” vai disponibilizar serviços como os que tratam de ações de alimentos, conversão de separação, divórcios, execução de alimentos, exoneração de alimentos, Guarda, investigação de paternidade, modificação de guarda, reconhecimento de união estável, reconhecimento e dissolução, entre outros serviços.

“Serão atendimentos que podem modificar a vida das pessoas. Hoje para se ter acesso à justiça é necessário que a pessoa faça deslocamento até a cidade de Ponta Porã. Com a Carreta da Justiça, esse atendimento será oferecido aqui mesmo no município, evitando transtornos e, principalmente, gastos financeiros”, ressaltou a prefeita.

Uma equipe do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – também estará atendendo a população de Antônio João, fazendo esclarecimentos a respeito de benefícios e aposentadorias, assim como a Superintendência Regional do Trabalho enviará servidores para atendimento no município. Os trabalhadores poderão solicitar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Já na parte recreativa serão desenvolvidas atividades através do projeto Praça no Paço. Neste setor, os visitantes contarão com stands diversos, música, espaço kids, oferecendo às crianças futebol de salão, tobogã inflável, brincadeira do chute a gol, castelinho e cubo infláveis. Também serão oferecidas aulas de dança.

No sábado, dia 18, será realizada a Marcha para Jesus, evento programado pela COPLEAJ, com inicio previsto para as 16h. Já às 20h, acontecerão as apresentações evangélicas na Praça de Eventos, com bandas, teatro, danças e coreografias.

No domingo, dia 19 de março, último dia da programação, consta a realização de torneio no campo de futebol Olívio Penzo. As comemorações terminam no período da tarde, quando às 15h, o Clube do Laço José Pereira dá início ao Baile Carapé.