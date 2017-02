André Nezzi mantém parcerias para benefício de Caarapó

AQUISIÇÃO| Esta será a quinta ambulância viabilizada pelo presidente da câmara, André Nezzi, por meio de parcerias

Na terça-feira (07), o presidente da Câmara Municipal de Caarapó, André Nezzi (PDT), – recebeu a visita de cortesia do deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB), que passou pelo município para parabenizar o novo chefe do Legislativo.

Na ocasião, atendendo ao pedido do presidente, Rocha se comprometeu a colocar no orçamento deste ano, emenda parlamentar para aquisição de mais uma ambulância. Está será a quinta ambulância viabilizada pelo vereador André Nezzi em parcerias com deputados e o prefeito Mário Valério (PR).

Indicações

Ao iniciar o ano legislativo e presidir sua primeira sessão na última terça-feira (7), André Nezzi apresentou três importantes indicações – as proposições entendem as áreas de Serviços Urbanos e Trânsito.

“Constantemente somos procurados por pessoas que clamam pela realização desses serviços que envolvem vários setores da administração e também a participação da comunidade”, disse André Nezzi.

Outro serviço cobrado pelo vereador é a recuperação das ruas asfaltadas – a fim de melhorar a trafegabilidade. “Devido às ultimas chuvas o asfalto ficou danificado, portanto, estamos cobrando que o setor responsável intensifique o serviço de tapa buracos”, cobrou.

Para o Trânsito, o parlamentar voltou a cobrar da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento Municipal de trânsito que viabilizem com urgência a construção de dois redutores de velocidade, tipo quebra-molas, na Avenida Ramão Vargas de Oliveira nas proximidades da Escola Joaquim Vianna.

A solicitação do presidente atende ao pedido de vários pais de alunos e professores que, preocupados com o intenso fluxo de veículo no local, procuraram o vereador para apresentar o problema. “Estive no local recentemente a convite de um morador e constatei que os veículos realmente transitam em alta velocidade naquele trecho, e, levando em consideração o início das aulas, precisamos prevenir e dar segurança às crianças e todos que utilizam a via”, defendeu André Nezzi.