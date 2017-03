Andre Nezzi diz que Câmara vai cobrar serviços de limpeza e tapa buracos

Vaner Matos

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, André Nezzi (PDT), disse que a partir da próxima semana o Poder Legislativo vai aumentar o tom das cobranças em relação à limpeza, bem como as operações tapa buracos no município.

De acordo com o presidente, nos próximos dias os concursados dessas áreas devem tomar posse e com isso, as equipes ficarão completas. “Até agora compreendemos o atraso devido à falta de funcionários necessários, por conta dos aprovados no concurso público que ainda não tomaram posse, porém, na próxima semana iremos cobrar para que o serviço seja intensificado e possa atender a demanda necessária o mais rápido possível”, afirmou.

“Temos recebido muitas cobranças nesse sentido e também nos sentimos incomodados com as condições que se encontram as principais ruas e avenidas da cidade hoje. Já cobramos o Poder Executivo e nos pediram um tempo até as equipes ficarem completas, pois, segundo eles, faltam servidores nessa área, por conta do período de admissão dos concursados. Demos esse voto de confiança, mas a partir da próxima semana vamos cobrar para que os serviços de limpeza e tapa buracos ocorram de forma acelerada”, finalizou.

Recursos

André Nezzi apresentou indicação na última sessão ordinária, endereçada ao deputado estadual George Takimoto (PDT), solicitando recursos no valor de R$50mil, que serão destinados ao Hospital Beneficente São Mateus. De acordo com o propositor, os valores serão aplicados no custeio de despesas do hospital.

Segundo explicou o presidente do Legislativo, o Hospital São Mateus é uma instituição filantrópica – e constantemente passa por dificuldades financeiras, portanto, depende de doações e repasses feitos através de convênios. “Já adiantamos uma conversa com o deputado e ele sinalizou que vai empenhar esforços para nos ajudar, assim como já tem ajudado em outras ocasiões que o hospital precisou”, finalizou o Nezzi.