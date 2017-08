(Anaurilândia) MPE auxilia na reforma de órgãos de segurança

DIVULGAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE), por meio da Promotoria de Justiça de Anaurilândia, tem auxiliado os órgãos de segurança do município a terem melhores condições de trabalho através da obtenção de materiais e equipamentos pela transação penal, suspensão condicional de processo e remissão na área da infância e juventude.

A ação é coordenada pelo promotor Allan Thiago Barbosa Arakaki. “Com os materiais e equipamentos adquiridos, foram realizadas reformas nas sedes e nas viaturas da Polícia Militar, no Quebracho e na área urbana de Anaurilândia, possibilitando uma melhor condição de trabalho aos policiais, demonstrado por meio das estatísticas no combate à criminalidade”, explicou.

Além disso, ainda de acordo com o promotor, foram realizadas melhorias no prédio da delegacia de Polícia Civil, colocando grades de proteções nas janelas, reformas nas portas, além da aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, possibilitando mais conforto aos policiais e à população.

“Como resultado, é possível observar a estrutura mais equipada e reformada da Polícia Militar, no Quebracho e na área urbana de Anaurilândia, bem como melhorias substanciais na Polícia Civil, fruto do resultado da parceria existente entre os órgãos de segurança pública com o Ministério Público”, concluiu Arakaki.