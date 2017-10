Ana Maria descobre câncer de pele e faz cirurgia, diz jornal

TERRA

Quase dois anos após descobrir um tumor no pulmão, Ana Maria Braga foi diagnosticada com câncer de pele. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, a apresentadora ficou afastada do “Mais Você” na última semana para realizar uma operação no rosto em um hospital de São Paulo.

Após a cirurgia, a âncora está descansando em sua casa em Sorocaba. Este é o quarto câncer de Ana Maria e o segundo de pele. A apresentadora descobriu a mesma doença em 1991. Em 2001, ela fez radioterapia para tratar de um câncer no canal anal.

Mesmo depois de enfrentar câncer no pulmão, Ana Maria admitiu que não conseguia largar o vício em cigarro. Por causa da compulsão, a apresentadora cogitou procurar ajuda médica: “travo uma luta para deixar o cigarro. É dependência química igual à do crack. Penso em me internar para me livrar do vício”.

Inclusive, a artista avaliou as mudanças em sua vida após o diagnóstico da doença: “Quando você tem o diagnóstico, sente a finitude da vida, vê a morte de perto e percebe que ninguém está livre de nada. Desde então, passei a viver cada dia como se fosse o último”.