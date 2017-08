Amigos fazem tributo ao músico Digão

RODRIGO BOTELHO faleceu há uma semana; show com mais de 20 atrações, hoje à noite, no Jangoo Pub, terá renda revertida para saldar despesas com funerária e auxiliar a família de um dos músicos mais requisitados de MS

Nesta quarta-feira (16), a partir das 20h30, o Jangoo Pub será palco de um show em tributo ao músico Rodrigo Botelho, mais conhecido como “Digão”. Ele tinha 35 anos e faleceu na semana passada em decorrência de meningite e pneumonia. Estão confirmadas mais de 20 atrações, entre bandas e músicos com quem ele dividiu o palco e a vida. Toda a renda do evento será revertida para saldar as despesas com a funerária e auxiliar a família dele.

Conhecido principalmente na região da Grande Dourados, Rodrigo Botelho (Digão) era considerado um excelente acordeonista, que transcendia os limites da musicalidade, desde samba-rock, reggae, blues e forró. Tocou ao lado de bandas e músicos de diversos municípios, como Tud’Bom, Leo Verão & Daniel Freitas e Conrado & Aleksandro.

Digão já vinha lutando pela vida há algumas semanas. Estava na UTI, pois tinha desenvolvido um quadro grave de pneumonia, que culminou numa infecção generalizada e então contraiu meningite. Teve morte cerebral constatada, então só os médicos aguardavam que os demais órgãos parassem. Foi sepultado no município de Batayporã.

O músico Rafael Bianchi afirmou que ideia do evento de despedida surgiu durante o funeral, quando os músicos notaram a necessidade da família de apoio financeiro com os custos funerários e decidiram uma ação conjunta, que ficou intitulada “Digão – Uma noite especial”.

“Infelizmente na semana passada perdemos nosso companheiro de música, o gaiteiro Digão, que deixou sua marca em nossas vidas, não apenas por ser um brilhante artista, verdadeiro poeta das teclas, mas pela pessoa que ele era, sempre muito amável, alegre e carinhoso”, afirmou Fernando de Castro Além, da banda Dagata & os Aluízios, em seu perfil no Facebook.

SERVIÇO

“Digão – Uma noite especial”, começa a partir das 20h30 desta quarta-feira (16). Valor da entrada: R$10 por pessoa.

O Jangoo Pub fica na rua Toshinobu Katayama nº 1166, Vila Planalto. Informações: (67) 99960-5497 ou 99126-6129.