Amarildo Cruz cobra preservação de riachos e serras em Furnas de Dionísio

DIVULGAÇÃO

Na sessão de terça-feira (14), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou indicação ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e ao prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira, solicitando fiscalização para reprimir a enorme quantidade de lixos que é despejada, diariamente, nas serras e riachos da Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, localizada no município.

De acordo com o deputado, a ação de despejo de lixo tem gerado a degradação das nascentes e leitos dos riachos da comunidade. “Os moradores relatam que, constantemente, é jogada grande quantidade de resíduos de lixos, como fraldas descartáveis, sacolas plásticas, materiais escolares e até móveis nas serras e riachos que torneiam a comunidade quilombola. Essa ação precisa ser controlada pelo poder público, a fim de evitar a degradação nas nascentes desses riachos, preservando assim a fauna e a flora local”, declarou o deputado.

A presente indicação será encaminhada também ao Secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruck.​