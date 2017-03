Amambai assina termo de cooperação na área da saúde

REIVINDICAÇÃO| Prefeito Dr. Bandeira também solicitou a reforma do Hospital Regional do município

Robson Fritz

Durante reunião com o governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), com o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, o prefeito de Amambai, Dr. Bandeira (PSDB), assinou termo de cooperação para atendimento na área da saúde de média e alta complexidade. Ele também reivindicou a reforma do Hospital Regional e pediu agilidade na assinatura do termo de cooperação entre nove municípios para realização de cirurgias eletivas no município de Amambai, pólo regional do cone-sul de Mato Grosso do Sul.

Dr. Bandeira aproveitou o encontro para reivindicar do governo do Estado, investimentos na reforma do Hospital Regional de Amambai. “Nosso hospital está precisando de reformas e pedi ao governador que isso seja colocado como uma das prioridades da sua gestão. Outro assunto que tratei é para que o Estado finalize o mais rapidamente possível o termo de cooperação envolvendo Amambai e outros 8 municípios da nossa região, para que possamos manter o consórcio para realização de cirurgias eletivas no nosso município, que hoje também é um pólo regional para atendimento na área da sul na região do cone-sul do Estado”, destacou.

Já o governador, Reinaldo Azambuja, ressaltou que os pedidos feitos pelo prefeito de Amambai serão colocados na pauta dos investimentos que estão sendo feitos pelo governo do Estado na área da saúde. Ele também falou sobre a importância dos investimentos feitos em Ponta Porã para toda a região. “Estamos seguindo a mesma lógica regional para a reestruturação da saúde em Mato Grosso do Sul. A região de Ponta Porã se tornou um pólo regional de média e alta complexidade e Amambai é um dos municípios beneficiados, com isso estamos aumentando cerca de 26% de seus atendimentos e evitando o deslocamento de pacientes para outras regiões. Temos como meta aumentar ainda mais estes atendimentos e completar a ampliação do Hospital Regional”, afirmou Azambuja.