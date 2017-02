Amambai abre oficialmente ano letivo

Matheus Ali

Durante reunião com os professores, coordenadores, diretores e demais servidores administrativos da Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Dr. Bandeira –, abriu oficialmente o ano letivo da Rede Municipal de Ensino (REME), de Amambai. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, dia 10, no Centro de Eventos (antigo Alphaville Clube), contando com a presença de vários secretários municipais, vereadores e dos trabalhadores da educação.

Dr. Bandeira, durante seu pronunciamento, fez questão de destacar que a educação será tratada como prioridade. “Temos um plano a ser seguido. O nosso plano prevê as nossas escolas oferecendo educação integral e participando das ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Vamos estar o tempo todo atentos ao desenvolvimento dos nossos alunos e vamos oferecer capacitação aos professores que atuam no programa. Novas expectativas, novos projetos, novos anseios que serão concretizados com planejamento, com o apoio e o empenho de toda a nossa equipe da educação, para que possamos atender com qualidade o nosso grande público alvo: as nossas crianças. Mas, também vamos atender os de maior idade, através do Ensino de Jovens e Adultos – o EJA. Nunca é tarde para estudar. Na verdade, sempre é tempo de aprender, não importa a idade. Faz bem para a mente, motiva e aumenta a auto-estima”, disse o prefeito.

O prefeito Dr. Bandeira disse que a sua administração vai manter estudos permanentes para avaliar os resultados dos alunos em avaliações como Prova Brasil, Avaliação Nacional de Alfabetização, Provinha Brasil e também do Sistema de Avaliação do Desempenho Escolar de Amambai, a Provinha Amambai. O prefeito também ressaltou que projetos de educação para o trânsito e educação ambiental serão retomados pela sua gestão.

Com relação ao atendimento escolar do município, atualmente a rede municipal de ensino atende cerca de 6 mil alunos, que estudam em 17 unidades municipais, sendo 10 escolas e 7 centros de educação infantil, com extensões na zona rural e nas aldeias indígenas. Com relação ao transporte escolar, são mantidas 32 linhas rurais, oferecendo transporte diário a mais de 1.600 alunos. O transporte é mantido pela Prefeitura Municipal, sendo oferecido gratuitamente para todos os estudantes. A frota é composta por 14 ônibus do próprio município e outros 18 ônibus de empresas contratadas.