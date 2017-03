Alunos do ensino médio poderão se inscrever para a I Olimpíadas de Neurociências da Grande Dourados

Vencedor da etapa regional em Dourados terá passagens pagas para a etapa nacional em São Fidelis – RJ

Divulgação

Estudantes do ensino médio, com idade entre 14 a 18 anos, poderão se inscrever para a I Olimpíadas de Neurociências da Grande Dourados que será realizada na Unidade 1 da UFGD no dia 18 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://doity.com.br/i-olimpiada-de-neurociencias-da-grande-dourados. A prova selecionará três candidatos para representarem Dourados na etapa nacional no mês de maio, em São Fidélis – RJ.

As Olimpíadas de Neurociências (Brain Bee) é um evento internacional que ocorre desde 1998. No Brasill existem comitês locais de participação e Dourados é um deles, coordenado pelo curso de Medicina da UFGD. Também possuem comitês os municípios do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Juiz de Fora, São Paulo, Rio das Ostras, Brasília e São Fidélis. Cada comitê seleciona três pessoas para participar da etapa nacional e este seleciona um para representar o Brasil, internacionalmente. Em 2016, uma brasileira conquistou o 18º lugar geral e 2º lugar na prova de clínica geral, que consiste no diagnóstico de doenças, na Dinamarca.

A competição é voltada para estudantes do ensino médio e tem por objetivo motivar os jovens a aprenderem sobre as ciências que estudam o sistema nervoso além de despertar vocações nas áreas de ciências humanas, tecnológicas e biológicas que estudam ou interagem com as neurociências tanto ao nível básico como clínico.

Mais informações da I Olimpíadas de Neurociências da Grande Dourados pela página do facebook: https://www.facebook.com/olimpiadaneurocienciasgd/. O evento em Dourados tem apoio da PBF e do Hospital dos Olhos Dourados.

PREPARATÓRIAS

No mês de janeiro, acadêmicos do curso de Medicina da UFGD ministraram aulas em um cursinho preparatório voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Dourados. O objetivo foi preparará-los para a participação na I Olimpíadas de Neurociências da Grande Dourados, abordando temas como a Neuroanatomia e Neurobiologia, além de doenças neurológicas.