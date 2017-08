Alex Cavalheri apresenta hoje à noite o show “Ecos Urbanos” no Janggo Pub

SOLO | Tecladista d’O Bando do Velho Jack toca composições do novo disco, em noite que terá a abertura de Fernando Dagata

VACA AZUL/divulgação

O tecladista Alex Cavalheri, d’O Bando do Velho Jack, se apresenta nesta sexta-feira (11) em Dourados com o seu show solo “Ecos Urbanos”, no Jangoo Pub, às 23h40. Além de composições originais do projeto, também possui repertório cheio de releituras de Barão Vermelho, RPM, Titãs e Lobão, além de sucessos internacionais dos The Beatles e Nirvana.

Alex Cavalheri, depois de 20 anos de carreira tocando em diversos importantes projetos no cenário musical sul-mato-grossense como O Bando do Velho Jack, Tetê Espíndola, Geraldo Roca, Paulo Simões, entre outros, agora vem com sua mais nova empreitada. Tratas-se de um show solo, o qual se apresenta cantando as músicas do seu mais novo trabalho “Ecos Urbanos”, álbum que compôs e elaborou junto com Fábio Terra (guitarrista do O Bando do Velho Jack).

Tecladista da grande banda de rock sul-mato-grossense, O Bando do Velho Jack, Alex Cavalheri leva consigo toda a experiência de anos de shows intensamente vividos na mais pura essência do que o rock pode proporcionar numa apresentação ao vivo.

Neste show, ele garante todo o entretenimento que lhe é peculiar mostrando as músicas deste esperado novo disco, além de releituras de sucessos que nortearam e norteiam a sua carreira até os dias de hoje.

“ECOS URBANOS”

O CD “Ecos Urbanos” mostra dois expressivos nomes do rock nacional que, juntos, colocam toda sua musicalidade à disposição de um trabalho que une anos de parceria tocando e compondo canções que traduzem a natureza de suas influências musicais e poéticas.

O álbum possui 8 canções, cujas letras e melodias alternam a autoria entre Alex e Fábio Terra. Além desses grandes músicos do rock sul-mato-grossense, o disco teve baterias gravadas por Adriel Santos; guitarras bases por Marcos Borges; guitarras solo Fábio Terra; baixos por Rodrigo Santos (Barão Vermelho); piano, synths, organs e backing vocal produção, gravação e masterização por Alex Cavalheri. Não só isso, a música “15 minutos” foi gravada pelo Bando do Velho Jack; Antônio Porto (baixo) tem participação na música “O Calibre” e na música “Sempre no mesmo lugar” há participação de Rodrigo Tozzette e Marcos Yalouss.

SERVIÇO

Show solo “Ecos Urbanos”, com Alex Cavalheri, tecladista d’O Bando Do Velho Jack”; abertura: Fernando Dagata; nesta sexta-feira (11), às 23h40, no Jangoo Pub, na R. Toshinobu Katayama nº 1166 – Vila Planalto. Entrada: R$ 10,00. Informações: Ligar (67) 3421-6710 ou 9953-0583