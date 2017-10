Alerj aprova criação do Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT

GLOBO.COM

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em primeira discussão, nesta quarta-feira (18), a criação do Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. O projeto foi elaborado pelo deputado Carlos Minc (sem partido). A data seria celebrada no dia 28 de junho.

“Nós fizemos essa proposta sete anos atrás e ela vai a voto agora. É importante, porque foi a força das manifestações de rua, as maiores do país, mais de um milhão de pessoas em São Paulo, 800 mil do Rio, que fizeram os direitos avançar, sobretudo no STF, aonde foi reconhecida a parceria homoafetiva”, afirmou Minc.

O parlamentar afirmou que o Rio precisa planejar ações e políticas públicas pela erradicação da homofobia, dispondo de uma data oficial de celebração em todo o Estado.